Rood kruis A10 massaal genegeerd

Op Twitter post de verkeersinformatiedienst (VID) een tweet waarin ongenoegen wordt geuit: „Wij zitten ons te verbijten hier. De volgende afrit is maar 1200(!) meter verder. De weginspecteur wil straks ook veilig naar huis.”

Twitteraars reageren verschillend op het bericht. Een man stelt dat hij waarschijnlijk ook onder het rode kruis doorgereden zou zijn omdat de weginspecteurs achter de witte streep staan.”

Een ander suggereert dat het tijd wordt voor automatische palen, die de grond uitkomen: „dan leren ze het wel af.”

„Schijtziek word je van die mentaliteit”, schrijft weer een ander, die de hashtag #rijbewijsinnemen toevoegt.

De twitteraars zijn er met zijn allen van overtuigd dat dit soort gedrag met een flinke boete ’beloond’ mag worden. „Kan het beeld stilgezet worden met een filter op het kenteken?”, vraagt iemand zich af. Volgens de VID kan dat niet. „Gelukkig zijn er wel weginspecteurs die bekeuringen mogen uitschrijven.”

En een tip van de VID: „Rood kruis betekent hoe dan ook dat de rijstrook afgesloten is. Bij twijfel doorrijden en keren (of in dit geval een iets andere route kiezen).

D A10 West wordt deze zomer gerenoveerd. De snelweg is drie weken dicht tussen de Basisweg en de Nieuwe Meer, daarna wordt het wegdek in de tegenovergestelde richting drie weken lang aangepakt.