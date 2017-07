premium

Lichaam aangetroffen in zwemplas Uitwellingerga

28 min geleden

Uitwellingerga - Langs de Eastwei in het Friese Uitwellingerga is zaterdagmiddag even na 15.00 uur een lichaam aangetroffen in de zwemplas Gravinnepoel. Voor zover bekend wordt een misdrijf uitgesloten.