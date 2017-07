Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Grote brand in meerdere woningen Papendrecht

1 uur geleden

PAPENDRECHT - In meerdere woningen aan de Stellingmolen in Papendrecht heeft zaterdagavond een grote brand gewoed. Bij de rook kwam veel brand vrij. Omwonenden werden via een NL-Alert geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden.