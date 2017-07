Twee aanhoudingen na steekpartij in Schoonhoven

Een traumateam dat per helikopter uit Rotterdam ter plekke was gekomen, heeft zich samen met ambulancepersoneel over het slachtoffer ontfermd. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigen gehoord

De politie zette de straat af en heeft verschillende getuigen gehoord. De afdeling forensische opsporing kwam ter plekke om sporen veilig te stellen. Er is onder andere een kledingstuk meegenomen.

Bij het pand waar de steekpartij plaatsvond is vaker overlast. Het gaat om een pand waarin gastarbeiders wonen van onder andere Bulgaarse, Roemeense en Hongaarse afkomst. Rond de tijd van de steekpartij kwam er volgens een buurtbewoner geschreeuw en gegil uit het pand.