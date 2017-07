premium

Shell Rotterdam fakkelt af na brand

Gisteren, 23:44

ROTTERDAM - UPDATE 00.45 uur - In de Shell-raffinaderij aan de Vondelingenplaat in Rotterdam heeft zaterdagavond brand gewoed in een spanningsstation. Daarop is de elektriciteit uitgeschakeld. In de nacht van zaterdag op zondag worden gassen uit de fabriek afgefakkeld.