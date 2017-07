Dat meldt de politie. De vrouw werd bij de ruzie gestoken en is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie is nog op zoek naar de dader die na het incident op de vlucht is geslagen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij en roept eventuele getuigen op zich te melden. De straat is gedeeltelijk afgezet.