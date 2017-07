Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Verwarde man Stavenisse opgepakt

57 min geleden

STAVENISSE - UPDATE 20.02 uur - Een verwarde man heeft zondagavond even voor consternatie gezorgd in Stavenisse (Zeeland). Hij dreigde zichzelf en een woning op te blazen. De man is inmiddels uit het huis gehaald en aangehouden.