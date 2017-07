Op de vloer troffen agenten een gans aan. Het dier was door een ruit heen gevlogen. Glas lag verspreid in de slaapkamer. De politie was gebeld door een voorbijganger die de kapotte ruit opmerkte.

Een dierenambulance heeft de gans, die op een schrammetje na ongeschonden was, opgehaald. De kapotte ruit is vervangen.