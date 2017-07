Vreemde man gaat in woningen op de bank zitten

Ook in de Tilburgse wijk Broekhoven en Goirle is de man gesignaleerd, aldus het Brabants Dagblad. Aan de krant vertelt Robin van Riel (29) hoe een man zaterdagmiddag naar binnen liep in Talent Square en plaatsnam op de bank van zijn vriendin Mariana. „Alsof er niets aan de hand was, komt de man binnengelopen en gaat binnen één tel op haar bank zitten.”

’Bewoners hebben hem weggejaagd’

Beiden spreken nauwelijks Nederlands, maar als de man niet vertrekt raakt de vriendin van Robin in paniek. Aan de telefoon vertelt de man aan Robin dat hij met spoed zijn vrouw moet bellen en dat hij daarom bij Mariana is binnengelopen.

„Ik vertelde hem meteen om te vertrekken, dat deed hij gelukkig ook”, zegt Robin. Dan probeert de indringer om elders bij woningen van Talent Square naar binnen te gaan. „Uiteindelijk hebben andere bewoners hem weggejaagd”, vertelt hij. Robin heeft daarna de politie ingeschakeld.

Vergelijkbare situaties

Volgens het Brabants Dagblad zou de man ook op andere plaatsen hebben geprobeerd binnen te komen om daar op de bank te zitten. Via Facebook beschrijven meerdere mensen hoe ze een dit weekend vergelijkbare situatie hebben meegemaakt met vermoedelijk dezelfde man.

De politiewoordvoerder kan aan de krant vooralsnog alleen een insluiping in Talent Square op zaterdagmiddag bevestigen.