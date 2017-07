Roemeense stuntbende opgepakt

De ’Roemeense methode’ was berucht. De bende reed met een auto achter een truck vol dure elektronica. Vervolgens klommen de acrobatische dieven uit deze volgwagen, forceerden vanaf de motorkap in volle vaart met een slijptol de laaddeur en gooiden de dozen vol spullen in de eigen wagen. Volgauto’s hielden ander verkeer op afstand.

De politie lokaliseerde hen in een luxe vakantiepark op de Veluwe. Het huisje bleek een roversnest, waarin een buit lag van een half miljoen euro aan iPhones. Voor de deur werd ook de speciaal geprepareerde overvalwagen gevonden.

