Kliklijn sekstoerist succes

In 2016 en 2015 waren er 76 meldingen, dit jaar komt de website meldkindersekstoerisme.nl daar overheen. Het aantal meldingen per week is van één naar drie tot vier gestegen. Het aantal Nederlandse kindersekstoeristen is volgens ECPAT vele malen groter.

„Er zitten nu 34 Nederlandse verdachten van kindermisbruik op vakantie vast in diverse landen. Wij zijn voorstander van berechting van daders in het buitenland, omdat er hogere straffen zijn en de slachtoffers financiële compensatie kunnen krijgen”, zegt Celine Verheijen van Defence for Children (ECPAT).

’Hulp publiek nodig’

Politie, marechaussee, het ministerie van Veiligheid en Justitie, reisbrancheorganisatie ANVR en andere belangenclubs doen volgens haar actief mee om kindermisbruikers overal ter wereld keihard aan te pakken. „Maar we hebben de hulp van het publiek nodig om bewijzen te verzamelen.”

Nog steeds voeren volgens Verheijen Aziatische landen als Thailand, de Filipijnen, Cambodja, Sri Lanka, India en Nepal de lijst aan van het kindersekstoerisme. „Opvallend is dat Afrika sterk in opkomst is.”

’Don’t look away’

Deze zomer is opnieuw de campagne ’Don’t look away’ van start gegaan, die vakantiegangers oproept om bij vermoedens van kinderprostitutie niet weg te kijken, maar dit desnoods anoniem te melden. Op het WK 2014 in Brazilië was voetballer John de Wolf een van de bekende voorvechters.

Ook reisleiders in vakantielanden zijn volgens ANVR-touroperators alert op misbruik van lokale kinderen, die vaak door sekstoeristen mee naar hun hotels worden genomen. Nederlandse expats die werken voor bedrijven in het buitenland, wordt eveneens gevraagd op te letten.

’Ook tijdens de vakantie’

„Het is van groot belang om het bewustzijn van iedere reiziger te vergroten, waardoor de sociale controle wordt versterkt. Dat moet vooral ook tijdens de vakantie”, vindt Verheijen. Uploaden van foto’s van verdachten ’on the spot’ is volgens haar welkom „om deze misdaden succesvol te bestrijden”.