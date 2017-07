Buikloop in vakantiepark

Struga is deze zomer een populaire badplaats onder Nederlanders. Veel gezinnen gaan naar het luxe hotel Izgrev vanwege het aquapark met glijbanen, zwembaden en ander watervertier aan het Ohrid-strand. De prijzen zijn volgens hen aantrekkelijk.

„Maar die lol is er gauw af als onze kids steeds de boel onder spugen, zichzelf vervuilen en koortsig in bed moeten blijven. Je kunt er vergif op innemen: zodra een vliegtuig met een nieuwe lading toeristen aankomt, worden velen na een dag of twee, drie doodziek. Ook sommige volwassenen hebben last van buikloop”, aldus moeders Marise en Ester.

’Drie keer per dag metingen’

Hoteleigenaar Ayhan Mavisu zegt erbovenop te zitten. „We laten drie keer per dag metingen uitvoeren om de kwaliteit van het water en het eten te testen. Officiële rapporten wijzen uit dat alles schoon is. We besteden juist extra aandacht aan de hygiëne om de honderden kinderen die we dagelijks over de vloer krijgen, te beschermen”, zo liet hij gisteravond aan De Telegraaf weten.

Toch vinden Nederlandse toeristen dat er meer moet gebeuren. „We zijn boos. Ook de reisleiding zit met de handen in het haar. Dit is niet normaal. Het is het gesprek van de dag. Als de situatie nu niet verbetert, gaan we weg”, vertelt Marise.

„Met het hotel zelf is niks mis. Het ligt op een prachtige plek, de faciliteiten zijn goed, het personeel is vriendelijk en hulpvaardig. We krijgen echter geen erkenning voor onze gezondheidsklachten. Het zou aan ons eigen gedrag liggen, aan voedsel buiten, aan temperatuurwisselingen en, beweren ze, kinderen zijn nu eenmaal vatbaar. Onzin”, vult Ester aan.

Maandag weer onderzoek

Volgens Mavisu is het niet uitgesloten dat een onbekend virus de oorzaak is. „Kinderen die de hele dag dicht op elkaar spelen, steken elkaar sneller aan. Maandag gaan we opnieuw onderzoek doen. De onderste steen moet boven komen, want dit is voor niemand leuk. Als er gasten zijn die per se naar een ander hotel willen, zullen we dat regelen.”

Twee jaar geleden had hotel Izgrev ook al te kampen met een uitbraak van voedsel- of watervergiftiging. Toen moesten Nederlandse reisorganisaties toeristen in allerijl evacueren, omdat meer dan de helft ziek was. Dat is volgens hen nu niet aan de orde, aldus reacties vanuit brancheorganisatie ANVR.

Volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap voelt één op vijf toeristen zich wel eens niet lekker in het buitenland. Sommigen worden echt ziek, vooral door infecties of aandoeningen aan de ingewanden.