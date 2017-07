Ontruiming Fort Oranje begint maandag

De bewoners van de 48 caravans op Veld F hebben een officiële aankondiging ontvangen dat ze maandag vertrokken moeten zijn. Ze moeten zelf nieuwe woonruimte vinden. Bewoners met een zorgindicatie kunnen er voorlopig blijven wonen. Zij kunnen hulp krijgen bij het vinden van een vervangende woning.

Op Veld F wonen vogels van divers pluimage. Er zit bijvoorbeeld ook een aantal arbeidsmigranten. Er zouden nu 1.200 mensen op de omstreden camping verblijven.

Verslaggeefster Eva Gabeler is maandag in Rijsbergen en doet later vandaag live verslag van de ontruiming.