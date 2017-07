Gezinnen ontruimd Fort Oranje nemen advocaat in de arm

Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bewoners verlaten Fort Oranje terwijl medewerkers van de gemeente Zundert de camping ontruimen. Veld F, waar met name arbeidsmigranten wonen, wordt leeggemaakt.

59 min geleden Eva Gabeler

RIJSBERGEN - Een groep van ongeveer vijftig gezinnen wonend op camping Fort Oranje in Noord-Brabant heeft een advocaat in de arm genomen. Zij zijn niet van plan om weg te gaan uit het park, waarvan de ontruiming maandagochtend begonnen is.