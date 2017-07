De politie Dinkelland brak zondagavond voor de vrouw in bij Dancing Bruins in Saasveld (Overijssel), omdat haar vriendin spoorloos verdwenen was met de date die ze via de mobiele app Tinder opgedaan had.

Op haar Facebook schreef de politie: „Wij hebben haar even een handje geholpen door de auto professioneel open te maken en, nadat ze haar spullen gepakt had, de auto weer af te sluiten. Hierdoor kon zij in ieder geval naar huis. En nu maar hopen dat de Tinder-date geslaagd is!”