5000 ernstig psychiatrische patiënten meer

40 min geleden

DEN HAAG - Het aantal patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in Nederland is in een jaar tijd met 5000 gestegen tot ruim 220.000. De zorgkosten voor deze groep in totaal bedragen 4,7 miljard euro per jaar. Dat is gemiddeld 21.000 euro per patiënt, blijkt uit een analyse van zorginformatiecentrum Vektis.