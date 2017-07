D66 bezorgd over opgepakte man in Turkije

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma wil dat minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, Nederlanders van Turkse komaf duidelijker waarschuwt voor de „onvoorspelbare situatie” in Turkije en de risico’s die een reis met zich mee kan brengen. Sjoerdsma wijst erop dat er eerder dit jaar ook al berichten waren over Turkse Nederlanders die het land niet mochten verlaten. Hij vraagt zich af wat er met hen is gebeurd.

Sjoerdsma benadrukt dat ook Europese landen met het probleem kampen. Hij roept Koenders dan ook op tot gezamenlijke Europese actie.

D66 reageert op de arrestatie van een Nederlands-Turkse man in Turkije op verdenking van belediging van Erdogan.

’Dief’, ’dictator’

De man is vorige week onmiddellijk bij aankomst op het vliegveld van Istanbul opgepakt. Volgens de aanklacht heeft hij Erdogan op sociale media een „dief” en „dictator” genoemd. Ook zou hij zich kritisch hebben uitgelaten over de politieke situatie in het land.

De echtgenote en kinderen van de man werden opgepakt, maar snel vrijgelaten. De man zat vast voor verhoor en is in de loop van vorige week vrijgelaten, maar mag Turkije niet verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg afgelopen vrijdag een anonieme melding over de arrestatie en zegt de identiteit van de man nog niet te kennen.