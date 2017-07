De code staat gestempeld op het ei. De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen. Consumenten moeten de eieren weggooien. Een woordvoerster kon maandag niet zeggen hoeveel eieren al zijn teruggehaald. De eieren komen van één producent.

Ook waarschuwt de NVWA geen eieren te eten met de codes: X-NL-43113XX, X-NL-43326XX, X-NL-43835XX, X-NL-42766XX, X-NL-42071XX, X-NL-43514XX, X-NL-41679XX, X-NL-43879XX, X-NL-43640XX, X-NL-42659XX. Het fipronil-gehalte hierin is hoger dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Ouders wordt aangeraden om voorlopig hun kind uit voorzorg geen eieren met deze codes te laten eten.

Tegen luizen

Fipronil is een insecticide dat tegen luizen, vlooien en teken wordt gebruikt. Het zit ook op vlooienbandjes van katten en honden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als ,,matig toxisch''. In grote hoeveelheden kan het middel schade toebrengen aan nier, lever of schildklier.

Niet toegestaan

De NVWA komt met deze waarschuwing nadat vorige week was geconstateerd dat een luizenbestrijder het afgelopen jaar fipronil had gebruikt bij een groot aantal pluimveebedrijven tegen bloedluis. Het middel is niet toegestaan in de pluimveehouderij. Inmiddels zijn 180 pluimveebedrijven stilgelegd. De betreffende ondernemingen moeten hun geleverde eieren terugroepen. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld tegen de luizenbestrijder, aldus de NVWA.

De brancheorganisatie voor de eiersector OVONED stelt dat sinds 22 juli er geen besmette eieren meer in de winkels zijn gekomen. Volgens de organisatie is de pluimveesector ,,slachtoffer geworden van een frauduleuze handeling waar de getroffen pluimveehouders part noch deel aan hebben''.