Gouden munten gevonden uit veertiende eeuw

Gemeentelijke archeoloog Yvonne Boonstra noemt de vondst tegenover Omroep Friesland historisch gezien „van grote waarde.” De munten zijn vermoedelijk destijds begraven de bedoeling ze later weer op te graven. Gouden munten hadden in die tijd namelijk ook al een hoge waarde. „Het is niet aannemelijk dat mensen er een broodje mee wilden kopen”, aldus Boonstra.

Naast de gouden munten werd ook Duits aardewerk, klein gebruikers-aardewerk, een kogelpot en een stuk van een sarcofaag aangetroffen. Eerder troffen archeologen al een geraamte van een paard aan.

De spullen zullen worden tentoongesteld in Hemelum.