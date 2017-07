Emile Ratelband op vingers getikt om foto met leeuw in Zimbabwe

Volgens de organisatie gaat er een wereld van dierenleed verborgen achter foto’s met leeuwen: de dieren zouden als welp worden weggehaald bij hun moeder om ze vervolgens in kooien te houden, zodat toeristen tegen betaling een mooie foto kunnen maken. De organisatie poogde contact op te nemen met Ratelband, in de hoop dat hij de foto van zijn Facebookpagina zou verwijderen.

Toen hij daar niet op reageerde, besloot World Animal Protection Nederland de foto op haar eigen Facebookpagina te paatsen. De reacties stroomden daar binnen. Ook de pagina van Ratelband is inmiddels overspoeld met mensen die schande spreken van het kiekje.

Ratelband zelf wijst in een reactie alle beschuldigingen van de hand. „Voor alle , deze fantastische ontmoeting was georganiseerd via Lion Encounter', schrijft de positiviteitsgoeroe op zijn Facebookpagina „De leeuwen waren goed verzorgd en de organisatie werkt met een educatief plan om mensen meer bewust te maken hoe om te gaan met de natuur. Ik ben een groot dierenliefhebber en ik heb ook meerdere dieren opgevangen en verzorgd. Wanneer het zou gaan om een toeristische attractie waarbij dierenleed aanwezig zou zijn, had ik hier zeer zeker niet aan deelgenomen. Soms is een foto niet wat het lijkt.”