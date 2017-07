premium

Deze zomer al negen mensen verdronken

Gisteren, 23:03

IJMUIDEN - In totaal zijn deze zomer tot nu toe al negen mensen verdronken bij zwemincidenten, van wie twee in zee en zeven in recreatieplassen en rivieren. Dat zei de woordvoerster van de Reddingsbrigade Nederland. Maandag verdronk nog een man in de Zevenhuizerplas in Rotterdam.