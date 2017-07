premium

Lekkage fluorwaterstof Shell Pernis verholpen

Gisteren, 23:32

ROTTERDAM - UPDATE 01:16 - De lekkage van waterstoffluoride bij Shell Pernis in Rotterdam is in de nacht van maandag op dinsdag rond 0.30 uur gedicht, meldt Shell. De stof is binnen het Shell-terrein gebleven, personeel van de oliemaatschappij heeft samen met de hulpdiensten, na identificatie van het probleem, het lek gedicht, aldus een woordvoerder. De brandweer is nog wel aanwezig.