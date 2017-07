Fluorwaterstof ontsnapt bij Shell Pernis

De brandweer probeer de wolk neer te slaan met waterstralen, aldus de veiligheidsregio. Personeel van Shell is bezig van het dichten van de lekkage.

Chemische adviseurs en de brandweer voeren metingen uit in het gebied. Tot nu toe zijn geen gevaarlijke concentraties gemeten. De werkzaamheden zijn erop gericht de situatie onder controle te krijgen.

Het is nog niet bekend of de lekkage te maken heeft met de brand bij Shell eerder dit weekend. Er zijn geen klachten van bewoners. Fluorwaterstof heeft een zure geur, en is ook in kleine hoeveelheden gevaarlijk.

Door de lekkage is de aangrenzende Vondelingenweg afgesloten, net als de afrit Hoogvliet (A15) richting Shell. Ook is het treinverkeer in de omgeving stilgelegd.

Een woordvoerder van Shell bevestigde dat sprake zou zijn van een lekkage, maar kon nog niet in detail treden.