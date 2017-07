Vliegveld Teuge halte op nieuwe route illegalen

Vluchtelingen verdwijnen daar door listige trucs nog voordat er douane aanwezig is. Ook het Nederlandse vliegveld Teuge is in het smokkelnetwerk gebruikt. Daar werden begin juli twee Britse piloten aangehouden die van plan waren met hun toestel veertien Albanezen naar Engeland te brengen.

Slecht toezicht

Veiligheidsdeskundige Michiel de Weger: „Bij kleine luchthavens is het toezicht nu zo slecht, dat er van alles gesmokkeld wordt. Dat gaat vaak om drugs, maar ook om goederen en het verbaast me niet als er nu ook mensen getransporteerd worden.”

In het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 waarschuwde de politie al dat er op kleine Nederlandse luchthavens nauwelijks controles op smokkel zijn. De directie van vliegveld Teuge was niet bereikbaar voor commentaar.