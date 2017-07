Onderzoek naar Joey lag onnodig stil

Broer Robin, Angelo Durei en Jaimy Gewald meldden zich gisteren op het politiebureau in Silifke, de plaats waar Joey voor het laatst is gezien. Ze wilden flyeren in de stad, maar dat werd hen door de politie ontraden. „Inmiddels zijn we hier al zo’n drie uur”, zegt Robin aan het einde van de middag.

Nauwelijks aandacht

De politie heeft allerlei vragen aan hen, omdat tot gisterochtend de zaak nauwelijks aandacht had. Vervolgens starten verschillende agenten verwoed met het onderzoek naar de vermissing van Haaksbergenaar Joey en zijn plaatsgenoten Bjorn Breukers (34) en Sabahat Derya Ün (26).