Passagiers Paramaribo drie dagen vertraagd

,,Grote delen van de wereld zitten op dit moment midden in het vakantieseizoen'', legde Surinam Airways uit in een excuusbericht op Facebook aan de gedupeerde reizigers. Het defect is inmiddels verholpen. Maandagavond (lokale tijd) konden de passagiers in Paramaribo eindelijk op het vliegtuig stappen. De Airbus landt dinsdag tegen het middaguur op Schiphol. De mensen die van hier naar Suriname wilden, zijn daar maandagavond aangekomen.

Een woordvoerder van Surinam Airways wist niet exact om hoeveel mensen het ging. Hij wees erop dat reizigers een schadeclaim kunnen indienen bij de luchtvaartmaatschappij