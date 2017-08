Ellende Schipholtunnel definitief verleden tijd

Dat hebben alle verantwoordelijke partijen, waaronder de brandweer, besloten na maanden van testen met een speciale 24/7 bijstandsunit van ProRail op de luchthaven, die binnen 10 minuten in de spoortunnel kan kijken wat er aan de hand is als rookmelders afgaan.

Voorheen werden bij zo’n alarm, wel 15 tot 20 keer per jaar, uit veiligheidsoverwegingen alle vier tunnelbuizen gesloten. Dat leverde door een kettingreactie in heel Nederland uren vertraging op. Veel vliegpassagiers misten hun vlucht.

„Bijna altijd is er sprake van ongevaarlijke situaties, zoals rokende remmen of een vogel in de stroomleiding of een krant die op het spoor in brand vliegt. Gemiddeld gebeurt er slechts één keer per jaar iets serieuzers in de tunnel. Dan wordt alsnog het treinverkeer stilgelegd. Alle andere keren niet meer”, aldus een woordvoerder van ProRail.

ProRail-topman Pier Eringa heeft het stremmingsvrij maken van de Schipholtunnel tot een van zijn topprioriteiten gemaakt. „Het is de drukste spoorlijn van Nederland met elke minuut een trein. De tienduizenden luchtreizigers en het luchthavenpersoneel zijn dagelijks de dupe als het onnodig mis gaat. Dat is nu opgelost.”

Schiphol is na Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het drukste NS-station in Nederland met zo’n 80.000 reizigers per dag. Dat aantal groeit volgens NS elk jaar met 5 tot 6 procent. Het station wordt ook uitgebreid om de mensenmassa’s in de toekomst op te kunnen vangen.

Schiphol had gisteren de drukste dag tot nu toe in de 100-jarige geschiedenis. Meer dan 230.000 vertrekkende, aankomende en doorgaande passagiers werden op de luchthaven afgehandeld. Het verliep door de inzet van honderden extra medewerkers en de opening van alle securitypoorten en paspoortcontroles redelijk goed. Wachtrijen waren te overzien.

Het nieuwe bijstandsteam van ProRail op Schiphol heeft directe ondersteuning van spooraannemers en ’stofzuigers’ om de tunnels schoon te vegen. „Zij kunnen storingen snel verhelpen. Ook daardoor worden vertragingen met soms meer dan 50.000 gedupeerden teruggedrongen”, aldus Eringa.