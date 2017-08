Ratten in de kazernekeuken

Deze vaststelling volgt op het in mei verschenen jaarverslag over 2016 van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg. Deze sloeg hierin al alarm over de gebrekkige hygiëne in verscheidene krijgsmacht-keukens en kondigde nieuw onderzoek aan.

De definitieve bevindingen van dit nieuwste onderzoek zijn volgens Defensie nog niet geheel afgerond. Wel zegt het departement daarop vooruit te lopen en op zoek te zijn naar ’structurele oplossingen’ voor de smerige omstandigheden waaronder militaire maaltijden op diverse plekken worden bereid.

De vakbond voor defensiepersoneel VBM kenschetst het uitblijven van snelle en ingrijpende oplossingen als ’het zoveelste bewijs van de ongelooflijke armoede bij de krijgsmacht.’ „Naast de bekende tekorten aan munitie, reservedelen en de ontelbare eenheden met onvoldoende personeel, schotelt defensie haar medewerkers eten voor waaraan knaagdieren zich ook al tegoed hebben gedaan. Geen wonder dat het leeuwendeel van het personeel betere arbeidsvoorwaarden eist”, aldus een woordvoerder.

Defensiezegsman Jurriaan Esser zegt dat met het Rijksvastgoedbedrijf wordt gesproken over onder meer over nieuwbouw en renovatie van keukengebouwen. Hij benadrukt dat ’veel kazernes in ons land oud zijn en mede daardoor een gewild doelwit blijven voor ongedierte’.

Om te voorkomen dat ratten en muizen tot aan de oplevering van eventuele nieuwbouw jarenlang vrij spel hebben, worden op diverse kazernes eigen controles op de hygiëne uitgevoerd. „Binnen defensie is het nu beleid dat er binnen 48 uur na het ontdekken van ongedierte actie moet worden ondernomen. Er wordt dan onder meer wering aangebracht op plakken waar ze niet mogen komen”, aldus Esser.