’Afluisterapparatuur onder auto Zeeuwse dominee’

Dominee Gerrit Bredeweg van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen is „erg geraakt” door de vondst, laat zijn advocaat weten aan PZC.nl

„Je mag dit gerust een bizarre situatie noemen. Uit welke hoek wij denken dat dit komt? Natuurlijk hebben we daar ideeën over, maar ik ga daar nog geen uitspraken over doen”, aldus raadsman Peter den Boef. ,,Dit zijn maffiatoestanden”, stelt hij.

Conflict binnen kerk

Volgens PZC is de Gereformeerde Gemeente in het Zeeuwse dorp in twee kampen verdeeld door een conflict tussen dominee Bredeweg en oud-diaken en kerkenraadslid Henk Jansen. Dat zou zelfs hebben geleid tot een handgemeen tussen enkele leden, waardoor de politie al enkele keren heeft gesurveilleerd tijdens de diensten op zondag.

De ruzie zou zijn begonnen na kritiek van oud-diaken en kerkenraadslid Henk Jansen, die het niet eens was met de werkwijze van de dominee. Gesprekken tussen de heren liepen uit de hand. Jansen stapte op, maar kreeg een dag later te horen dat hij in 2014 overspel zou hebben gepleegd met zijn nicht. Dit ontkennen Jansen en zijn nicht allebei. Toch werd Jansen gestraft, zo lijkt het. Hij mocht drie maanden lang niet bij het Heilig Avondmaal zijn en kreeg een zware tuchtmaatregel opgelegd, die hij aanvocht. Hij kreeg gelijk.

Of dit conflict iets met de gevonden apparatuur te maken heeft, is niet bekend.

