De rechtbank in Assen acht haar schuldig aan doodslag. Dat vond het OM eerder ook al, er was eerder zes jaar cel geëist tegen S.

S. was radeloos tot de kleine Roos op 5 oktober niet wilde stoppen met huilen. Het meisje was niet te troosten en S. rammelde het kindje door elkaar. Een half uur later ontdekte ze dat Roos bewusteloos was. In het UMCG overleed het kindje twee dagen later aan ernstig hersenletsel.