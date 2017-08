Verdachten smartphoneroof langer vast

De politie arresteerde de groep afgelopen zaterdag op een bungalowpark in het Gelderse Otterlo. De mannen werden dinsdag voorgeleid in Zwolle, waar de rechter-commissaris hen voor veertien dagen in bewaring heeft gesteld.

De groep kwam in beeld na een diefstal van iPhones op de A73. „Er wordt vermoed dat de verdachten met hun geprepareerde autobusje de vrachtwagen met de kostbare lading benaderden”, aldus het OM. „Hierna klom een andere verdachte via de motorkap van het autobusje aan boord van de vrachtwagen.” Daarop zou hij dozen met iPhones uit het rijdende voertuig hebben gehaald.

Foto: Aldo Allessie

De autoriteiten vermoeden dat de bende al langer op deze wijze werkt. Er zijn zeker zestien gevallen bekend van vergelijkbare overvallen op andere plaatsen in Europa.