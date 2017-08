IS en klimaatverandering grootste bedreiging

In de enquête moest de ernst van acht potentiële gevaren worden beoordeeld. De ondervraagde Nederlanders zetten IS op 1, gevolgd door klimaat en buitenlandse hackers . In achttien landen, naast de VS vooral in Europa, wordt het IS-terrorisme het meest gevreesd. De gevolgen van de opwarming van de aarde staan in dertien naties, veelal in Afrika en Latijns-Amerika, bovenaan de 'rampenlijst'. In Spanje noemde liefst 89 procent van de ondervraagden het klimaat als het belangrijkste mondiale thema.

Aanhoudende droogte ten gevolge van klimaatverandering. Foto: WOUDE, ANNE VAN DER

Grieken en Venezolanen zijn vooral bezorgd over de stagnering van de economie. Turken maken zich het drukst om de macht en invloed van de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen dat ze vanwege de noodtoestand in Turkije niet de mening van de Turken over IS hebben gepeild. In Hongarije wordt de toestroom van vluchtelingen als het grootste probleem gezien.