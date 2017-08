Verkiezing zomerhit barst weer los

De Lange over zijn voorspelling: ,,’Despacito’ staat al weken op nummer 1 in de Top 40 en hoor je overal, terwijl het nummer van André van Duin ineens populair is vanwege een reclamespotje.” Al houdt hij rekening met enkele gevaarlijke outsiders. ,,Zoals ‘Súbeme la radio’ van Enrique Iglesias of ‘Sunny Days’ van Armin van Buuren.”

Omdat de Zomerse50 niet alleen actuele zomerhits bevat, maar ook klassiekers staan er nogal wat oudjes in de ranglijst. Zo stond vorig jaar zelfs de ‘Lambada’ op 1, terwijl ‘Bailar’ van Deorro en Elvis Crespo de hoogste nieuwkomer was en daarmee tot zomerhit van 2016 werd gekroond.

’Meteen weer vrolijk’

Het geheim van het succes van zomerhits is volgens De Lange vooral het gevoel dat ze los weken. ,,Ze moeten vooral herinneringen oproepen aan vakanties met de caravan, zomerliefdes of de eerste vakantie zonder je ouders. Als je ze op de radio hoort, word je meteen weer vrolijk.”

Stemmen kan tot en met 13 augustus. De hitlijst wordt vanaf maandag 14 augustus uitgezonden op 150 radiozenders in Nederland en België.