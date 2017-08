Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Gestolen lantaarnpalen op autodak, geen rijbewijs en dronken

40 min geleden

LELYSTAD - Op de Oostvaardersdijk in Lelystad hebben agenten dinsdagochtend een auto aan de kant gezet met twee lantaarnpalen op het dak. Deze lantaarnpalen zijn hoogstwaarschijnlijk gestolen in Almere. De chauffeyr bleek dronken te zijn en zijn rijbewijs was vorig jaar ongeldig verklaard.