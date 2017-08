premium

NVWA: wees terughoudend met consumptie eieren

Gisteren, 23:03

HILVERSUM - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert consumenten voorlopig terughoudend te zijn bij het eten van eieren. Pas als alle pluimveebedrijven waar mogelijk het gif fipronil is gebruikt zijn onderzocht, is duidelijk of de eieren helemaal veilig zijn, zei de tweede man van de NVWA dinsdagavond in Nieuwsuur.