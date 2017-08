Delta-vliegers op weg naar WK

Voor de 23e keer strijden vliegers om de wereldtitel van de in Nederland relatief onbekende sport. Een plaats op het hoofdpodium, daar kunnen de Nederlandse mannen alleen nog van dromen. „We hopen op een tiende plek”, zegt Joost Eertman. De ploeg heeft pech dat de nummer één van ons land verhinderd is. „Het wordt een uitdaging.”

Wat de tactiek van het deltavliegen is? Eertman: „Profiteren van de beste thermiek. Een zo optimaal mogelijke vliegroute vinden, met de minst dalende lucht is, dan ga je het snelst.”

’Goed opletten’

Zo’n 150 andere piloten verschijnen dit weekend aan de start, een plateau op 1000 meter hoogte. Of dat geen chaos in de lucht veroorzaakt? „Je moet wel goed opletten dat je geen botsing maakt”, vertelt Eertmans. „Maar er zijn gewoon luchtverkeersregels waar we ons aan moeten houden. Vergelijk het met zeilen: wie het hoogst aan de wind vliegt, moet wijken voor iemand die lager aan de wind ’zeilt’.”

De winnaar wordt bepaald aan de hand van punten. De vliegers hebben een gps en een hoogtemeter bij zich. Eertman: „Daarmee berekenen we de keerpunten die we moeten aanvliegen. Het laatste keerpunt is de finish. Wie dat het snelst doet, behaalt op een dag het hoogste aantal punten. Achteraf wordt via de apparatuur uitgelezen of we de juiste route hebben gevolgd.” Na elf dagen parcourtjes vliegen is de winnaar bekend.

Landing in Brasilia

De deltavlieger kijkt het meest uit naar de landing midden in Brasilia. Het beroepsverkeer voor de luchthaven van Brasilia wordt omgeleid, zodat de deltapiloten vrij spel hebben. Het zal nog een hele klus worden voor de piloten om de finish überhaupt te halen. „Onderweg strandt meestal zo’n 70 procent, omdat ze de thermiek niet hebben gevonden.”