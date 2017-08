VVN: Smartphone moet de auto uit

Dat stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN) in een brandbrief, die demissionair minister Blok (Veiligheid en Justitie) vandaag in zijn brievenbus zal vinden.

De bewindsman kondigde in De Telegraaf aan dat roekeloos rijgedrag harder wordt aangepakt. „Daarbij wordt echter niet het gebruik van de smartphone genoemd als vergrijp dat moet worden afgeremd”, zegt VVN-directeur Felix Cohen. „Maar als je niet de belangrijkste oorzaak van de stijging van het aantal doden en ernstig gewonden aanpakt, span je het paard achter de wagen.”

’Uitbannen bellen en appen achter stuur’

In de brief schrijft Cohen dat het zelfs technisch mogelijk is om smartphonegebruik tijdens het rijden helemaal onmogelijk te maken. „Ik ben daar voorstander van omdat dit afleiding door de smartphone met 100% voorkomt. We willen toch dat de kans op ongevallen vermindert. Het is de hoogste tijd serieus werk te maken van het uitbannen van bellen en appen achter het stuur.”

Heel lang ging het goed met het terugdringen van verkeersslachtoffers. Vielen er in 2000 nog 1166 doden, in 2014 waren dat er 570. „Maar de laatste jaren zien we de cijfers weer stijgen”, zegt Cohen, „tot 629 vorig jaar. Niet geheel toevallig parallel lopend aan de toenemende populariteit van de smartphone. En dan heb ik het nog niet eens over het aantal ernstig gewonden, dat ook met vele honderden tot boven de 21.000 is gestegen.”

’Wet moet helpen bij preventie’

„Natuurlijk zijn we verheugd dat Blok een wet voorbereidt die roekeloos rijden sneller zal bestraffen. Maar daarbij moet overduidelijk worden opgenomen dat naast rijden onder invloed en een absurd hoge snelheid, óók het gebruik van de smartphone strafbaar is. De wet moet helpen bij preventie. Vandaar dat wij de minister aansporen nu actie te ondernemen.”