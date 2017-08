Wordt het weer zomer?

Voor alle weermopperaars even het geheugen opfrissen: juni was de warmste juni ooit gemeten en mei de op twee na warmste mei ooit. En juli was weliswaar nat, maar qua temperatuur week de maand niet af van normaal. Maar het was wel heel nat en dus willen we dat augustus maar weer eens op een echte zomer gaat lijken. Maar dat zit er voorlopig niet in.

Surfers

„Nou, ik bekijk het glas altijd als half vol”, zegt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert. „Veel mensen vinden langdurig blauwe lucht en hoge temperaturen een mooie zomer. Maar er zijn er ook genoeg die dit prima zomerweer vinden. Je kunt dan van alles ondernemen. Die harde wind is voor surfers weer geweldig. Van klassiek bestendig zomerweer zal de komende tijd geen sprake zijn. Maar wie weet, want augustus is echt nog een zomermaand, ook meteorologisch gezien.”

Voor de langere termijn is er geen zinnig woord over te zeggen, aldus Hoebert. „Nee, dat is altijd al lastig, maar Nederland is ook nog maar eens een stip op de kaart. Het kan altijd weer snel veranderen, maar betrouwbaar wordt het waarschijnlijk toch nog even niet de komende anderhalve week.”

’Nog even op wachten’

En dat is jammer, ook voor de weervrouw zelf. „Als mensen me zien, mopperen ze zelden. Maar als het zonnetje schijnt, krijg ik daar wel complimentjes over. Maar daar moet ik dus nog even op wachten”, aldus een lachende Willemijn Hoebert.