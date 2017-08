Stalbranden door ongedierte

Daarom moeten veehouders veel meer doen om deze ’pyromuizen’ en ratten uit de buurt van dierverblijven te houden. Verzekeraars moeten schadeclaims strenger beoordelen: ondernemers zonder doorlopend contract met een ongediertebestrijder of certificaat van een zelf gevolgde bestrijdingscursus, moeten na een stalbrand niets vergoed krijgen.

Dit betoogt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen. Bij monde van bioloog Albert Weijman bepleit dit instituut strengere regels voor de knaagdierbestrijding bij grote vee-verblijven. In Erichem kwamen vorige week 20.000 varkens om.

’Rol knaagdieren onderschat’

„De rol van knaagdieren bij dergelijke inferno’s is onderschat. Onze inschatting is dat ruim 50 procent van de raadselachtige stalbranden zijn oorzaak vindt in onvoldoende geïsoleerde bedrading die door muizen of ratten is aangevreten”, aldus bioloog Weijman.

Het Verbond van Verzekeraars meldt in een reactie op het KAD-pleidooi dat bij het afsluiten van contracten in de veehouderij al streng wordt gekeken naar de brandveiligheid van stallen.