Dat vinden internationale consumentenorganisaties als de Airline Passenger Experience Association, Flyers Rights en ReisRecht, ondersteund door deskundigen van onder meer de TU Delft.

’Moeten grenzen worden gesteld’

„Er moeten grenzen worden gesteld aan het aantal stoelen, want het begint gevaarlijk te worden voor de vliegveiligheid en de gezondheid van passagiers, zeker voor hen die wat groter en dikker zijn dan gemiddeld”, zeggen die belangenbehartigers.

In de Verenigde Staten heeft, om dezelfde reden, de rechter luchtvaartautoriteit FAA op het matje geroepen

Geen nieuwe wetgeving in de maak

Woordvoerder Dominique Fouda van de Europese waakhond EASA vertelde dinsdagavond tegenover De Telegraaf dat er in de EU geen nieuwe wetgeving in de maak is. „Wel gelden strakke regels voor de evacuatietijd in noodsituaties, het aantal stewardessen en de kwaliteit van de stoelen.”

