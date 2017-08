premium

Grote brand vlakbij Schiphol onder controle

1 uur geleden

Haarlemmermeer - UPDATE - In een loods van het aquariumbedrijf Aquaasan Corals aan de Schipholweg in Boesingeliedevlak, heeft dinsdagnacht een uitslaande brand gewoed. De loods ligt vlakbij de Polderbaan op Schiphol, het vliegverkeer had echter geen hinder van de rook. Rond 6.30 uur had de brandweer het vuur onder controle.