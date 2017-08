Hoe veilig zijn etenswaren met ’foute eieren’?

De inspectiedienst waarschuwde consumenten maandag om eieren waar een te hoog fipronil-gehalte in zit met bepaalde codes erop niet te eten.

LEES OOK: Check je eieren met deze lijst met ’gevaarlijke’ codes

Eén code had betrekking op eieren die een „acuut gevaar voor de volksgezondheid” opleveren. „Bij die code gaan we na in welke voedingsmiddelen de eieren terecht zijn gekomen”, aldus de NVWA-zegsvrouw. Wanneer het onderzoek is afgerond kon zij niet zeggen.

LEES OOK: Is mayonaise wel veilig om te eten? 5 vragen over gifeieren

Eieren worden verwerkt in tal van producten, waaronder mayonaise, kant-en-klaar maaltijden, ijs, brood, kroketten, pasta, pannenkoeken, ontbijtgranen en chocolade.