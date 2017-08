De politie hield de twee mannen, van 31 en 35 jaar, dinsdagochtend aan in hun woonplaats. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Een 19-jarige Rotterdammer werd al eerder in Spanje aangehouden. Hij zit nog vast.

De man had vrijdagavond 3 februari samen met een vriend wat gedronken in het café. In de zaak ontstond een ruzie tussen twee mensen die de Capellenaar probeerde te sussen. Nadat de man en zijn maat de zaak 's nachts hadden verlaten, werd hij buiten het zicht van zijn vriend zwaar mishandeld. Ernstig gewond werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij op 8 februari overleed.

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd in het onderzoek naar de gewelddadige zaak.