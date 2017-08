Kinderafdeling MCL ontruimd wegens MRSA-bacterie

Dat heeft het ziekenhuis bevestigd na berichtgeving door Omrop Fryslân.

De besmette kinderen liggen in isolatie. Ze zijn niet ziek en de kans dat ze alsnog ziek worden, is volgens het ziekenhuis heel klein.

Het MCL is bezig met het evacueren van de patiëntjes zodat de afdeling kan worden ontsmet. Een woordvoerder weet niet hoeveel kinderen op dit moment op de afdeling liggen. In overleg met de ouders van de kinderen bekijkt het MCL of de patiëntjes naar een andere ziekenhuis worden overgebracht of dat ze naar huis kunnen.

Een besmetting met MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) is gevaarlijk voor mensen met een flink verminderde weerstand. Het kan onder meer leiden tot longontsteking of bloedvergiftiging.