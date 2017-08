Drie maanden cel voor ’Monster van Leersum’

R. moet daarna veertien dagen de cel in voor elke keer dat hij contact zoekt met de familie Griffioen.

’Belangrijke stap’

Buurman Gert Griffioen reageerde emotioneel. "Dit was geen burenruzie maar een jarenlange eenzijdige terreur. Er is een duidelijk signaal gegeven dat dit niet getolereerd wordt. Dit is een heel belangrijke stap in de goede richting. De samenleving moet snappen dat niet acceptabel is."

Onverbeterlijk

In het verleden is de man onverbeterlijk gebleken, betoogde de aanklaagster tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden, ondanks tal van bemiddelingspogingen, rechtszaken en het opleggen van een dwangsom van 300.000 euro. De man en zijn buren hebben sinds 2000 een conflict over het recht van overpad.

In de zeventien jaar dat de Griffioens en de treiteraar elkaars buren zijn heeft laatstgenoemde zich tot een kwaadaardige plaaggeest getoond, zo toonde het Openbaar Ministerie tijdens eerdere zittingen. Van auto tot fiets en dakpannen tot struiken, niets leek R. heel te laten. Hij dook zelfs midden in de nacht op in de tuin met een bivakmuts op zijn hoofd.

Bewakingsapparatuur

De Griffioens spendeerden voor enkele tienduizenden euro’s aan gespecialiseerde bewakingsapparatuur en een waakhond. De familie zocht meerdere keren psychologische hulp en vertrok in de afgelopen jaren zelfs enkele keren uit hun woning.

Tweets by johnmaes