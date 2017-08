De politie doet onderzoek naar de identiteit van de man en de doodsoorzaak. Het lichaam ligt in het water aan de kade in de binnenhaven, op het Baatland.

Volgens Noordhollands dagblad heeft iemand afgelopen nacht overlast van jongeren en een plons gehoord. Of dat iets met de vondst van de overleden man te maken heeft, is onduidelijk. Een woordvoerder van de politie is niet bekend met de melding van overlast.