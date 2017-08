Eierrestaurant zit nog elke dag vol

Ommeleg is de eerste en voor zover bekend enige omeletterie van Nederland. De menukaart omvat vrijwel uitsluitend eiergerechten. Van een omelette met feta, uien en bacon tot sandwiches met roerei of een 'breggfast'.

En dat terwijl Nederland getroffen is door een voedselschandaal rond eieren waarin het giftige chemische bestrijdingsmiddel friponil is ontdekt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseerde dinsdagavond nog voorlopig terughoudend te zijn bij het eten van eieren.

’Veilig en nog steeds lekker’

Bij Ommeleg is weinig te merken van de heisa. Rond lunchtijd is in het restaurant geen tafeltje meer vrij. Vooral toeristen weten de zaak te vinden, maar ook buurtgenoten eten er. ,,We hebben een vaste eierboer die ons levert. Hij heeft de juiste codes op zijn product. Onze omeletten zijn veilig en nog steeds lekker", zegt de medewerker geruststellend.

Ziekenhuis

In het VUmc nemen ze het zekere voor het onzekere, daar worden voorlopig geen eieren of producten geserveerd waarin eieren zijn verwerkt aan zijn vaak kwetsbare patiënten. Ook in het bedrijfsrestaurant biedt het ziekenhuis voorlopig geen eieren of eiproducten aan.

De NVWA adviseert consumenten eieren met bepaalde codes erop niet te eten. Daarin zit een concentratie fipronil, die schadelijk voor de gezondheid kan zijn.