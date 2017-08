In de berging van zijn huis aan de Heezerweg in Eindhoven werden eind januari onder meer 50 liter amfetamine-olie, 40.000 xtc-pillen en veertien tonnen drugsafval gevonden. De vondst werd bij toeval gedaan, omdat een deurwaarder samen met de politie het appartement bezocht.

De bewoner was vervolgens maanden voortvluchtig. Pas drie maanden later werd hij samen met zijn vriendin aangehouden bij een hotel in Cuijk. De rechtbank in Den Bosch doet over twee weken uitspraak.