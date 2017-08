’Ik heb ze de hele week niet gezien’

Chickfriend, dat ook opereert onder de naam ChickClean, wordt bestierd door twee mannen: Martin van de Braak (31) en Mathijs IJzerman (24). Of ze wisten dat er iets mis zou zijn met de bestrijdingsmiddelen die zij leverden, is niet bekend.

Het huis van IJzerman in het Gelderse dorpje Nederhemert, vlakbij Zaltbommel, is leeg. „Ik heb ze al de hele week niet gezien”, zegt een buurvrouw. IJzerman is met zijn hoogzwangere vrouw en zijn schoonouders op vakantie, weet snackbarhoudster Leny van de Werken. Zij steekt haar hand voor IJzerman in het vuur: „Het is zo’n lieve, hardwerkende jongen. Een dierenliefhebber. Hij is trots op zijn werk. En zwaar gereformeerd, zoals veel mensen hier. Ik weet zeker dat hij er geen schuld aan heeft”, zegt ze.

Ook het huis van Van de Braak in Barneveld oogt verlaten. „Ik vertrouw die jongen”, zegt een buurman. „Wat er allemaal gebeurd is, is in- en in-triest. Daar kan hij niks aan doen. Iedereen is afhankelijk van elkaar. Die stof zal er wel in de fabriek doorheen zijn gemengd.”

Patrick R., eigenaar van het Belgische bedrijfje Poultry Vision en verdacht van het toevoegen van de giftige insecticide fipronil aan regulier reinigingsmiddel voor kippenstallen, werkte tot zo’n vier jaar geleden als verkoper voor het bedrijf Schippers uit het Brabantse Bladel, een groothandel in voeder, vitamines en reinigingsmiddelen voor kippen. Vervolgens begon hij een soortgelijk bedrijf aan huis: Poultry Vision.

De Belgische kippenboer Jeff Dries kent hem nog uit z’n Schippers-tijd: „Patrick had altijd sterke verhalen als hij iets wilde verkopen. Hij gebruikte agressieve verkoopmethoden en had maar weinig verstand van het kuisen van de stal”, vertelt hij.

Patricks voormalige baas Mark Schippers kan zich zijn ex-werknemer vaag herinneren. „Ik geloof dat hij zelf veehouder wilde worden, en daarom bij ons wegging.”

Schippers noemt het mengen van fipronil door het reguliere reinigingsmiddel voor kippen ’heel dom’, gezien de controle op eieren, waardoor het alleen een kwestie van tijd was totdat het ontdekt zou worden. „Dit snapt niemand. Wij werken uitsluitend met natuurlijke producten tegen bloedluis.”