Iuventa heeft Nederlandse link

De Iuventa werd vorig jaar augustus bij een Harense notaris op naam gezet van de stichting Jugend Rettet Nederland. Dat is de Nederlandse tak van een Berlijnse hulporganisatie die is opgezet door twee twintigers, die het niet konden aanzien dat zoveel migranten verdronken op de Middellandse Zee.

De initiatiefnemers zeiden toen dat ze een anonieme gulle gever hadden, die het schip voor ze wilden kopen. Uit de hypotheekakte in het Nederlandse kadaster blijkt welke dat is: de Kreuzberger Kinderstiftung, een organisatie die in Berlijn activiteiten voor kinderen organiseert, zoals kookcursussen en tuinierles.

Het schip kostte 130.000 euro, maar de Kinderstiftung gaf een hypotheek voor 200.000 euro. Het verschil bestaat uit de rente en de kosten voor de financiering. Die moet Jugend Rettet betalen aan de kinderstichting uit de Berlijnse wijk Kreuzberg. Justitie in Italië schat de kosten om de schuit in de vaart te houden maandelijks minstens 40.000 euro kost.

Wie betaalt voor het onderhoud en het varend houden van het schip is onduidelijk. De laatste keer dat Jugend Rettet over haar eigen financiën publiceerde, was een jaar voor de aankoop van het reddingsschuitje.

De boot staat geregistreerd op het adres van wijkcentrum Schiemond in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Julia Hevemeyer van Schiezicht erkent dat zij de administratie voert voor de Nederlandse tak van de hulpstichting. Zij verwijst voor verder commentaar naar de Duitse moederorganisatie, maar die heeft nog niet op verzoeken tot contact gereageerd.